«Долечитесь дома»: Минздрав назвал условие выписки из COVID-отделения

Теперь пациентов могут выписать из COVID-отделения еще до получения отрицательных тестов на коронавирус. Главное - чтобы человек показывал стойкое улучшение состояния здоровья, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «РГ».

Долечиваться можно амбулаторно, проще говоря, дома. Такой порядок прописан в последней, девятой по счету версии рекомендаций Минздрава России по лечению и профилактике COVID-19.

Решение понятное: количество ежедневно регистрируемых новых случаев велико, а избытка коек в специализированных стационарах не наблюдается. COVID-19 лечится долго, несколько недель, даже если обошлось без серьезных осложнений. Поэтому неправильно занимать место в больничной палате, когда пациент явно пошел на поправку, ведь оно может понадобиться тяжелому больному.

При этом сразу встает вопрос: как четко разграничить, когда больного должны везти в стационар под круглосуточное наблюдение медиков, когда его выписывают из больницы и когда он с самого начала остается лечиться дома?

Конечно, решение в каждом случае принимает врач. Но и самому человеку не мешает запомнить - ну, так, на всякий случай - алгоритмы действий во всех этих ситуациях.

Сначала о госпитализации. Минздрав установил четкие критерии: высокая температура, которая держится не менее трех дней, снижение уровня насыщения крови кислородом ниже 96% (этот показатель измеряют с помощью специального прибора - пульсоксиметра). А также если есть поражение легких, подтвержденное с помощью КТ, МРТ, рентгенографии. Самого больного должно насторожить, если у него появляются такие симптомы, как одышка, учащенное дыхание в состоянии покоя.

Согласно новой версии рекомендаций, взрослые больные при легком и среднетяжелом течении заболевания лечатся на дому. Все время лечения человек должен соблюдать самоизоляцию. Критерий для ее окончания - два последовательно сделанных теста на коронавирус (метод ПЦР) показали отрицательный результат. На амбулаторном лечении пациента должны обеспечить ежедневным медицинским наблюдением, в том числе дистанционным. Пациент считается здоровым, если помимо отрицательных анализов у него нормализуется температура тела - не выше 37,2 , а также восстанавливается уровень оксигенации - не менее чем 96%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru