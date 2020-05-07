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Названы симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома

Названы симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома

Источник фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук Елена Малышева назвала симптомы COVID-19, при которых нельзя лечиться дома, сообщают «Вести:Приморье». По ее словам, заболевший должен внимательно следить за такими показателями, как температура и кислород в крови, отмечает РИА Новости.

В частности, срочной медицинской помощи требует температура выше 38,3 градуса, которая не контролируется препаратами. Также, по ее словам, бить тревогу стоит, если оксиметр показывает насыщение кислородом менее 94 процентов.

Доктор посоветовала обращать внимание на затруднение дыхания.

"Если одышка мешает говорить, появляется в покое или при легкой нагрузке, это повод обратиться к врачу", — подчеркнула специалист в инстаграме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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