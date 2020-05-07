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Врач назвал главные симптомы COVID второй волны

Врач назвал главные симптомы COVID второй волны

Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко назвал главные симптомы, характерные для больных коронавирусом во время второй волны пандемии, сообщают «Вести:Приморье».

Лихорадка, температура тела выше 38 градусов, устойчивая к жаропонижающим. Отдышка. Частота дыхания больше 28 раз в минуту при норме 16-20. Снижение насыщенности крови кислородом. Такие симптомы врач перечислил в интервью RT.

Ранее врач спрогнозировал начало третьей волны COVID-19. Он считает, что она ожидается в марте, когда начнется очередной сезон гриппа и ОРВИ. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал наиболее настораживающим симптомом коронавирусной инфекции одышку, возникающую одновременно с тахикардией, передает «Национальная служба новостей».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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