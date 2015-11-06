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Доктор Мясников назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую помощь
Главврач городской клинической больницы № 71 им. Жадкевича Александр Мясников назвал основные симптомы, при которых нужно вызывать скорую помощь.
Во-первых, это температура выше 38 градусов, которая не понижается после приема жаропонижающих средств. Во-вторых, затрудненность дыхания. В-третьих, обезвоживание, сухость во рту и сопутствующие концентрированная моча и диарея.
Кроме того, как отметил врач, симптомом, при котором стоит вызвать скорую, является спутанность сознания и заторможенность.
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса, пишет gazeta.ru.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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