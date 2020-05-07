Врач назвал лекарства, которые помогут при коронавирусе

При коронавирусе следует придерживаться стандартных рекомендаций, принятых для лечения гриппа и ОРВИ. В качестве препаратов можно использовать интерферон и парацетамол. Об этом заявил главврач московской больницы № 71 Александр Мясников, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

«Я уже многократно говорил, да вы все и сами видите, что в 90% болезнь протекает как ОРЗ, а то и бессимптомно. Это вообще характерно для коронавирусов-вызывать именно ОРЗ», — написал Мясников в своем telegram-канале.

Врач рассказал, что при лечении вируса следует ограничить свои контакты с другими людьми, употреблять легкую калорийную пищу и обильное питье, часто проветривать комнату. При повышенной температуре следует принимать парацетамол, а также использовать интерфероны в виде капель в нос.

Что касается антивирусных препаратов, Мясников подчеркнул, что в настоящее время они малоэффективны, а лучшие из них лишь помогут сократить время болезни на 1-2 дня. Еще одной ошибкой он назвал прием при ОРЗ и вирусной пневмонии антибиотиков, так как они вне госпитальных условий не работают, а лишь вырабатывают привыкание.

Разжижающие кровь препараты, по словам врача, показаны лишь небольшому проценту госпитализированных с тяжелой формой инфекции пациентов. Их самостоятельное применение может привести к кровоизлиянию в мозг или другим внутренним кровотечениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]