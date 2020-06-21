Врач назвал самые «нужные» лекарства при пандемии COVID-19

Врач рассказал, какие лекарства нужны в аптечке при пандемии COVID-19, сообщают «Вести:Приморье».

Во время пандемии коронавирусной инфекции в аптечке обязательно должны быть жаропонижающие препараты. Об этом рассказал завкафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов, пишет «РГ».

"Можно купить капли в нос", - приводит aif.ru слова эксперта. А вот от покупки антибиотиков медик предостерег, поскольку для лечения ими необходимо назначение врача. Также не стоит самостоятельно принимать противовирусные препараты, подчеркнул Зырянов. По его словам, такие лекарства обладают массой нежелательных реакций, а их применение возможно только под контролем врача.

Профессор также призвал не злоупотреблять витамином D. Его избыток может привести к поражению сосудов, почечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем.

Напомним, в Приморье по данным на 8 декабря зафиксировано еще 240 случаев коронавируса. Всего заболевших с начала эпидемии - 23 791. Число выздоровевших увеличилось на 149 - до 16 598.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]