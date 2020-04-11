Врач назвал способ защиты от коронавируса. Это не маска

Врач Александр Мясников в Instagram назвал способы минимизировать риски заражения коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье».

В первую очередь, люди, которые находятся в группе риска, страдают лишним весом. Именно похудение на 10- 15 кг поможет им в борьбе с инфекцией. также нужно не забывать про физические упражнения.

"Ничто так не стимулирует иммунитет, как физическая нагрузка!" — отметил врач.

Ко всему прочему врач посоветовал закаляться и не забывать о хронических болезнях, которые он назвал "пособниками вируса". Врач напомнил, что нужно избегать мест массового скопления людей.

При этом врач уточнил, что пока нет эффективного 100% метода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]