"Вирус выдохся": Мясников оценил ситуацию с COVID-19 в России

При отсутствии мутации коронавирус уже "не наделает большой беды" в будущем. Об этом написал в телеграме врач и телеведущий Александр Мясников.

Как сообщает РИА Новости, специалист обратил внимание, что волна эпидемии COVID-19 в России спадает, подавляющее число случаев бессимптомно или с минимальными симптомами.

"Все, выдохся. Поел вирус, насосался нашей крови и отвалился. Будем надеяться, что надолго", — отметил Мясников.

При этом он подчеркнул важность сохранения ограничительных мер. Это необходимо для того, чтобы выиграть время, а также сделать "взлет кривой более пологим".



"Не мы его в итоге побеждаем, а он сам выдыхается, нам главное переждать с минимальными потерями", — пояснил врач.

Мясников добавил, что коронавирус фильтруется через иммунные силы и, борясь с ними, теряет свою былую мощь. По его словам, каждый раз, попадая в очередной организм, вирус немного ослабевает.

Врач подчеркивает, что с ростом числа зараженных людей вирус теряет способность заражать и убивать.



Всего в России зарегистрировали 379 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4000 человек умерли, почти 150 тысяч выздоровели.

В Приморском крае 1836 случаев заражения COVID-19, 17 человек умерли от этой инфекции, 885 уже выздоровели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]