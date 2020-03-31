В Минздраве рассказали, как жара влияет на распространение COVID-19

Главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико в интервью "Парламентской газете" рассказал, как жаркая погода влияет на распространение коронавируса. По его словам, ультрафиолет губительно действует на вирус. Несмотря на это, его распространение может и не замедлиться, отметил врач.

"Мы видим, что в странах Южной Америки, где сейчас много случаев заражения, в той же Бразилии и других странах, где, казалось бы, жаркие температуры, идет распространение вируса", - сказал Брико.



Специалист отметил, что при соблюдении людьми ограничительных мероприятий, в июне может наступить обратная фаза эпидемии, предполагающая постепенное снижение заболеваемости до единичных случаев, - сообщает РИА Новости.



В России за весь период эпидемии выявлено 502436 случаев заражения коронавирусом, 6532 человек скончались, более 261 тысячи выздоровели.

В Приморье за весь период заболели 2609 человек. От коронавируса погибли 25 приморцев. С начала эпидемии вылечились уже 1614 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]