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15 из 95: в Минздраве назвали цифру, обеспечивающую неуязвимость общества к коронавирусу
Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации 95% населения. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико, сообщают «Вести:Приморье».
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — сказал Брико в интервью «Парламентской газете», выразив надежду на появление вакцины в ближайшее время.
Главный эпидемиолог Минздрава также отметил, что сейчас антитела от коронавируса есть лишь у 15% населения. При таком показателе, по его словам, сохраняется возможность для циркуляции вируса.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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