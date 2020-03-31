Придет с новой силой: специалисты называют сроки возвращения эпидемии COVID-19
В Минздраве не отметили завершения первой волны пандемии в России, сообщают «Вести:Приморье».
По мнению главного внештатного эпидемиолога министерства, эпидемия в стране продолжает развиваться. Ранее вирусологи предупредили, что ее первая волна не закончится, пока COVID-19 не переболеют 70–80% населения, отмечает РБК.
По мнению главного внештатного эпидемиолога министерства, эпидемия в стране продолжает развиваться. Ранее вирусологи предупредили, что ее первая волна не закончится, пока COVID-19 не переболеют 70–80% населения
Первая волна эпидемии COVID-19 в России еще не завершена, считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Николай Брико. Об этом медик заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.
По словам эксперта, эпидемиологический процесс в стране продолжает развиваться. «Говорить о какой-то волне в России, что она закончилась, не приходится», — утверждает он.
Академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что первая волна продолжится, пока не переболеют 70–80% населения. По словам Зверева, около 60% людей переносят COVID-19 бессимптомно и новые случаи инфицирования еще будут регистрироваться.
О возможности второй волны распространения заболевания предупреждали в том числе Всемирная организация здравоохранения и глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, это с высокой вероятностью произойдет осенью, когда летняя жара сменится прохладной и дождливой погодой, а россияне массово вернутся на работу и учебу.
Согласно опросу компании Wanta Group, прихода второй волны эпидемии в этом году ждут 47% жителей крупнейших городов-миллионников России. По мнению большинства, болезнь может вернуться с новой силой в сентябре.
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