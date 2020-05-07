Ограничения в России продлятся до 2022 года

Вирусологи назвали два сценария развития пандемии в РФ. Согласно менее негативному прогнозу, рост заболевших можно будет контролировать — если россияне будут соблюдать необходимые меры, сообщают «Вести:Приморье».

Но возможен и худший исход — страна может вернуться к майским показателям, когда ежедневно фиксировалось более 10 000 новых случаев заболевания. Тем временем в России увидели признаки третьей волны COVID, которая уже сейчас началась в Москве, отмечает ura.news. Депутат Госдумы Татьяна Соломатина считает, что россиянам придется жить с ограничениями до тех пор, пока иммунная прослойка не достигнет 60-70%. На это уйдет около двух лет.

По мнению специалистов, самыми опасными местами в эпоху пандемии являются маленькие магазины и общественный транспорт. Там далеко не удается соблюдать социальную дистанцию, люди имеют контакт друг с другом. Чтобы защитить организм он ОРВИ, включая коронавирус, россиянам следует придерживаться пяти правил: пить больше жидкости, есть фрукты, добавлять в питьевую воду лимонный сок, употреблять достаточное количество зелени и при недомогании сразу обращаться ко врачу.

К слову, в больницах РФ с 28 октября начал действовать новый порядок организации работы больниц РФ по профилактике и снижению рисков распространения COVID.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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