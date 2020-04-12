Готовимся к худшему сценарию: Вирусологи рассказали о новых вспышках коронавируса

Из-за того что в России активно продолжает развиваться первая волна коронавируса, вторая волна может наступить позже осени. Однако за новой волной могут последовать еще несколько вспышек болезни. По мнению экспертов, в России может быть более пяти волн COVID-19 — но это будет свидетельствовать о том, что болезнь навсегда осталась среди людей, сообщают «Вести:Приморье».

Ранее главный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов заявил, что большого роста заболеваемости коронавирусом осенью не произойдет. Поэтому он призвал говорить не о второй волне пандемии, а о небольшом росте заболеваемости в период увеличения острых респираторных заболеваний, пишет RT.

«В России еще довольно плохо обстоит дело с первой волной коронавируса: она снижается крайне медленно и непонятно, когда остановится, — объяснил вирусолог Анатолий Альтштейн. — Вторая волна начнется тогда, когда заболевания утихнут, а потом начнут расти вновь. А пока у нас достаточно высокий рост заболевших». По мнению эксперта, снижение зараженных COVID-19 может произойти в августе—сентябре — тогда возможно, что вторая волна нагрянет в конце осени или ближе к зиме. «По миру вирус распространяется неодинаково, поэтому невозможно сказать, с каким числом волн нам предстоит столкнуться. Возможно, что их будет гораздо больше, чем две. Нам потребуется примерно три года на то, чтобы смириться с этим вирусом — он ослабеет, но жить с COVID-19 нам придется долго», — поделился вирусолог.

С ним согласен и ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов: «Есть вполне обоснованное мнение, что коронавирус станет постоянной болезнью с сезонными колебаниями. И тогда будет неважно, как будут называть эти изменения числа заболевших: третьей волной, пятой волной или просто очередным колебанием». Вместе с тем эксперт отметил, что пока точно неизвестно, что именно следует считать началом второй волны — у разных ученых могут быть различные мнения об этом, отмечает ura.ru.

По мнению врача-иммунолога Михаила Костинова, говорить о второй волне пандемии и ожидать ее не стоит. «Распространение коронавируса в мире можно сравнить с песней, которую включают с разной громкостью. Вирус есть, но маловероятно то, что наступит новый пик заболевания, который можно будет назвать с началом второй волны. Это во многом связано с тем, что некоторые россияне уже переболели COVID-19 и у них появился иммунитет», — считает он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]