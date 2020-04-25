Начало учебного года омрачит вторая волна COVID

С началом учебного года и возвращением в мегаполисы иногородних студентов, Россию может захлестнуть вторая волна коронавируса. По мнению экспертов, в отношении таких учащихся стоит принимать дополнительные меры профилактики.

«По сделанным в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прогнозам с помощью методов математического моделирования, уже к 10—14 сентября число инфицированных в Москве и Санкт-Петербурге может вырасти на 15—20%», — сообщают «Известия». По мнению экспертов, вторая волна инфекции не будет носить массового характера. Однако руководителям учебных заведений следует принять меры предосторожности, так как вирус в первую очередь нанесет удар по преподавателям.

В качестве мер профилактики эксперты называют введение для всех приезжих студентов обязательного тестирования на вирус, или возвращение практики двухнедельного карантина. Так учебным заведениям удастся обезопасить преподавателей, входящих в группу риска по возрасту.

Вирусолог Егор Базыкин считает, что в условиях продолжающейся эпидемии основная опасность связана не с приездом иногородних студентов, а с резко возрастающим с началом учебного года количеством контактов между ними. Поэтому в качестве еще одной из профилактических мер врачи называют возможный переход на онлайн-обучение.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что решение о начале учебного года в каждом регионе будет приниматься индивидуально после 20 августа, сообщает «Национальная служба новостей». По словам главы правительства, все зависит от эпидемиологической ситуации на местах.

Напомним, «Вести:Приморье» сообщали, вице-премьер Голикова заявила о формате обучения школьников с 1 сентября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]