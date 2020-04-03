Вторая волна коронавируса неизбежна, заявляют вирусологи

В России прогнозируется вторая волна коронавирусной инфекции, сообщают «Вести:Приморье». Такой сценарий наиболее вероятен, поскольку вакцина от COVID-19 пока не разработана и ожидать ее в ближайшее время не стоит. Вместе с тем у новых заразившихся болезнь будет протекать в более легкой форме. При этом те, кто уже переболел, осенью не заразятся — иммунитет у них сохранится на несколько лет, рассказали вирусологи «Газете.Ru».

Осенью Россию может ожидать новая волна эпидемии коронавируса. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

«Нет никаких фундаментальных причин, чтобы повторная волна была хуже, однако мы сейчас мало знаем о бессимптомной циркуляции вируса, чтобы прогнозировать, что будет осенью», — подчеркнул он.

Чтобы говорить об осенней эпидемии, важно понаблюдать за тем, как вирус будет распространятся летом. Ученым пока неизвестно, сойдет ли COVID-19 на «нет» в теплое время.

«Вторая волна — это вполне вероятный сценарий, однако ее тяжесть предсказать невозможно», — подчеркнул Лукашев.

Он добавил, что те, кто переболеет COVID-19 в открытой форме сейчас, осенью не заразятся — иммунитет выработается на несколько лет.

«Вторая волна может быть намного хуже. Однако мы точно не знаем, сколько у нас бессимптомных случаев. Более того, вирус не мутирует настолько быстро, чтобы измениться к осени», — заключил эксперт.

Президент НМИЦ ДГОИ им. Рогачева Александр Румянцев также не исключил второй волны коронавируса.

«Вирус меняет свою кинетику, пассируясь (изменяясь, — «Газета.Ru») на людях разных рас, национальностей. Вот в Китае, к примеру, зафиксирована новая вспышка в районе Харбина. Сейчас они будут выяснять, уханьский ли этот вирус или он уже изменил кинетику и является новым, занесенным из европейской части России или других стран», — отметил эксперт.

Пока не изобретут вакцину, будут фиксироваться такие вспышки — по аналогии с гриппом. По мнению Румянцева, после мутации коронавирус, скорее всего, будет протекать как респираторная-вирусная инфекция.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]