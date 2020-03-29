Ограничения из-за коронавируса могут вернуться, заявила ВОЗ
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах. Об этом заявила Мелита Вуйнович, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщают «Вести:Приморье».
Она уточнила, что Россия может избежать второй волны пандемии при строгом соблюдении мер безопасности.
"Не надо ждать, пока вирус распространится еще больше", - сказала Вуйнович, добавив, что до создания вакцины во всем мире сохраняется "высокий риск повторного введения ограничительных мер". Сейчас каждый день фиксируются рекордные уровни заражения COVID-19, отмечает «РГ».
Ранее в ВОЗ заявляли, что Россия "очень хорошо" справляется с пандемией. Хуже всего ситуация в США, Бразилии и Индии.
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