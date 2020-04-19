Вирусолог рассказал, как избежать второй волны коронавируса

Россия сможет избежать второй волны коронавируса, если большинство граждан будет ответственно подходить к рекомендациям Роспотребнадзора и соблюдать меры предосторожности, сообщают «Вести:Приморье». Об этом ura.ru рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

«Нужно поменьше ходить куда-то, носить маски, соблюдать гигиену и социальную дистанцию. Но такие вещи работают по законам больших чисел — делать это нужно всем гражданам. Конечно, есть те, кто не заботится о себе, но их число должно быть минимизировано», — рассказал Аграновский.

Россия пока что не идет по пути стран Европы, где растет число выявляемых случаев коронавируса, отметил ученый. «У нас нет резкого роста — это хорошо для нас. Пути инфекции загадочны, неизвестно, что будет дальше. Но я почти полностью уверен, что у нас не скрывают реальную информацию [об эпидемиологической обстановке]», — считает Аграновский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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