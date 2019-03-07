Названы три условия снятия ограничений в период пандемии

Эффективность вакцины, поведение коронавируса и длительность иммунитета у переболевших и вакцинированных определят насколько долго продлятся ограничительные меры, сообщают «Вести:Приморье». Об этом в разговоре с ura.ru заявил профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Все будет зависеть от того, как будет складываться ситуация. Насколько будет эффективна вакцина, как быстро будет ослабевать инфекция, насколько длительным будет иммунитет у переболевших и у вакцинированных. Вот такие обстоятельства сыграют роль в том, насколько долго понадобятся [ограничительные] меры», — отметил собеседник агентства. Аграновский выразил уверенность, что зимой ограничения еще не будут сняты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]