Возможно повторное инфицирование: Ученые предупредили о недолговечности иммунитета к коронавирусу

На иммунитет против коронавируса рассчитывать нельзя, предупреждают британские специалисты — уровни антител начинают падать уже спустя три недели после первых симптомов, а через пару месяцев возможно повторное заражение. Вакцина, вероятно, будет иметь тот же эффект, поэтому прививаться придется регулярно, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на gazeta.ru.

Иммунитет к SARS-COV-2 держится всего несколько месяцев, после чего возможно повторное инфицирование, выяснили специалисты из Королевского колледжа Лондона. Исследование пока не рецензировалось, с препринтом можно ознакомиться на сервисе MedRxiv.

Исследователи наблюдали за почти сотней пациентов и медработников. Как оказалось, уровни антител, способных защитить от вируса, достигают пика примерно спустя три недели после появления первых симптомов, а затем стремительно снижаются.

У 60% больных наблюдался мощный иммунный ответ, однако спустя три месяца такое же количество антител наблюдалось только у 17%.

Уровни антител были выше и оставались высокими дольше у тех, кто переносил болезнь тяжелее. По всей видимости, это связано с более высокой вирусной нагрузкой и, соответственно, с более активной выработкой антител.

В среднем за это время количество антител у переболевших снизилось в 23 раза, в некоторых случаях они были необнаруживаемыми.

«У людей вырабатывается закономерная реакция на вирус, но она ослабевает в течение короткого периода времени, — говорит доктор Кэти Дурс, ведущий автор исследования. — То, сколько продержится иммунитет, зависит от уровня антител на пике».

Результаты ставят определенные вопросы относительно вакцины и выработки коллективного иммунитета.

У иммунной системы есть множество способов борьбы с коронавирусом.

Но если антитела — основная линия обороны, то неминуема новая волна заражений и неизвестно, сколько продержится иммунитет от вакцины.

«Инфекция показывает, как будут вырабатываться антитела, — поясняет Дурс. — И, раз их уровень снижается через два-три месяца, возможно, после вакцинации будет происходить то же самое. Одного укола может быть недостаточно».

Эксперименты с вакцинами в Оксфордском университете показали, что у вакцинированных макак уровни антител были ниже, чем у людей, пострадавших от коронавируса. И, несмотря на вакцинацию, животные все равно заражались и передавали вирус.

Помимо SARS-COV-2, есть еще четыре типа коронавируса, широко циркулирующие в популяции. Все они вызывают симптомы простуды.

«Вот что мы знаем о коронавирусах: люди могут часто заражаться повторно, — говорит Стюарт Нил, соавтор исследования. — Это значит, что иммунитет, который вырабатывается у переболевших, недолговечен. Похоже, это распространяется и на SARS-COV-2».

Исследование добавляет доказательств того, что иммунитет к SARS-COV-2 недолговечен, подтверждает вирусолог Джонатан Хини из Кембриджского университета.

«Это еще один гвоздь в гроб идеи коллективного иммунитета, — говорит он. — Я не могу выразить, насколько важно, чтобы общественность понимала, как плохо заразиться этим вирусом. Некоторые люди, особенно молодежь, стали относиться к риску заражения беспечно, считая, что это будет способствовать развитию коллективного иммунитета. Они подвергают риску не только себя, но и близких — при повторном заражении возможно более тяжелое течение болезни».

Однако, считает иммунолог Арне Акбар, антитела — лишь часть истории. Растет пласт доказательств, что Т-клетки, которые вырабатываются для борьбы с простудой, тоже могут защитить человека. Пациенты, чей организм борется с вирусом с помощью Т-клеток, не нуждаются в высоких уровня антител, говорит он.

В целом, работа показала, что антитела не защищают человека достаточно долго, чтобы можно было говорить о формировании коллективного иммунитета, и защита, которую дают вакцины, тоже, скорее всего, будет недолговечной, подводит итог профессор Робин Шатток, работавший в Имперском колледже Лондона над созданием вакцины.

«Тем не менее, мы ожидаем, что повторная инфекция будет менее тяжелой, так как у человека останется некоторое количество антител», — говорит он.

Стоит иметь в виду, что повторно инфицированные пациенты будут заразны, поэтому они будут представлять угрозу для окружающих.

Исследователи надеются, что удастся создать вакцину, эффективность которой будет выше, чем у иммунитета, сформировавшегося после болезни. Они рассматривают вариант с регулярной иммунизацией, как та, что ежегодно проводится от гриппа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru