Стало известно, что произошло через год с теми, кто привился «Спутником V»

Через год после вакцинации привитые "Спутником V" граждане сохранили высокий уровень антител, сообщают «Вести:Приморье».

"В декабре прошлого года мы решили продлить исследование вакцины "Спутник V", чтобы дополнительно оценить безопасность и иммуногенность лекарственного препарата в течение 12 месяцев после получения первой дозы. Первые результаты анализа уровня антител показывают наличие достаточно высокого уровня специфических антител IgG к S-белку коронавируса у всех вакцинированных добровольцев после вакцинации на момент проведения дополнительного исследования. Так, на сегодня есть результаты по 1323 участникам из трех тысяч - это выборка из 44% участников. Из них у 80% уровень антител выше 200 BAU, что считается достаточно высоким показателем", - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Ракова, слова которой привели на сайте столичной мэрии. Об этом пишет ura.ru.

В исследовании принимают участие три тысячи человек из числа добровольцев, получивших в рамках клинического исследования вакцину "Спутник V", а не плацебо.

Как уточнили в сообщении, добровольцев, которым предложили принять участие в дополнительном исследовании, выбрали случайным образом. Им предложили однократно сдать кровь для оценки иммуногенности - способности выработки антител против вируса. Набор добровольцев проходил на базе 19 поликлиник - центров по проведению клинического исследования вакцины "Спутник V".

Напомним, в Приморье по данным на 17 февраля диагноз «коронавирус» подтвердился у 1552 жителей края.

Всего заболевших с начала эпидемии - 133 888. Выздоровели 884 человека. Всего тех, кто справился с инфекцией, – 105 346 приморцев. Умерли - 2. Привились от инфекции COVID – 1 000 913. Умерли всего - 1778 граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]