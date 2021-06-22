Непривитые граждане попадут в менее выгодное положение

Песков заявил о менее выгодном положении не привитых от COVID-19, сообщают «Вести:Приморье».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не привитые от коронавируса и не имеющие антител к нему россияне попадут в менее выгодное положение, пишет RT.

«Поведение вируса настолько нестандартное, что те, кто не привит, и те, кто не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет — либо переболев, либо сделав прививку», — заявил Песков.

Он отметил, что «реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит».

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что получает обращения о дискриминации от граждан, которые не привились от коронавируса.

Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в ряде регионов России для отдельных категорий граждан из-за резкого роста числа инфицированных.

В Кремле отмечали, что власти не рассматривают возможность тотальной вакцинации всего населения.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье, по данным на 22 июня, диагноз «коронавирус» подтвердился у 102 жителей. Всего заболевших с начала эпидемии - 45 822. Выздоровели - 42 человека. Всего тех, кто справился с инфекцией - 42 111 приморцев. Привились от инфекции COVID – 188 251 граждан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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