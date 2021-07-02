В Кремле сделали заявление о введении локдауна

В Кремле не обсуждают возможность введения локдауна в России в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Песков отметил, что президент России Владимир Путин ранее комментировал данную ситуацию по коронавирусу.

«Никто не хочет никаких локдаунов — и да, он не обсуждается. Именно поэтому, чтобы это не обсуждалось, мы все должны привиться как можно скорее», — сказал представитель Кремля.

Напомним, в ходе прямой линии президент Путин пояснил, ограничительные меры по коронавирусу в регионах направлены на то, чтобы избежать локдауна.

Напомним, в Приморье по данным на 2 июля диагноз «коронавирус» подтвердился у 190 жителей. Всего заболевших с начала эпидемии - 47 247. Выздоровели - 85 человек. Всего тех, кто справился с инфекцией, – 42 769 приморцев. Привились от инфекции COVID – 231 529 граждан

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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