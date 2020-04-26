Новости Общество
Вчера, 18:39

Правила работы магазинов могут ужесточить

Правила работы магазинов могут ужесточить

Источник фото: pixabay.com

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала правила работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса. Об этом рассказал председатель президиума ассоциации Сергей Беляков, сообщают «Вести:Приморье»

«В торговом зале могут находиться сотрудники только в средствах индивидуальной защиты. Предполагается более частая обработка торгового зала и поверхностей в нем», — приводит Беляков примеры из нового регламента. Также он рекомендовал ограничить доступ покупателей без средств защиты в магазин, пишет РИА «Новости».

По словам председателя президиума АКОРТ, важным фактором является плотная работа с органами власти и исполнение требований Роспотребнадзора. Беляков уверен, что, если проект будет одобрен, то во время второй волны заболеваемости не придется сильно ужесточать правила работы торговых организаций.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Согласны с предложением законодательно ограничить доступ покупателей без масок(защиты) в магазины

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме