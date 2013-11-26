Запрет на скидки в магазинах просят ввести производители продуктов

Несколько ассоциаций, в которые входят сельскохозяйственные предприятия и производители продуктов и напитков, написали коллективное письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой о дополнительной поддержке, сообщают «Вести:Приморье».

«Ведомости» ознакомились с копией обращения, ее подлинность и отправку подтвердили представители Союзмолока, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, Национального союза птицеводов, Союзроссахара. Пресс-служба правительства отказалась комментировать служебную переписку.

Часть предложений касается взаимоотношений с торговыми сетями. Одно из предложений – ввести мораторий на промоакции, продажу товаров со скидками. Повсеместные промоакции служат для привлечения покупателей, но снижают доходность производителей, объясняет гендиректор Союзмолока Артем Белов. Сейчас, когда расходы производителей растут, необходимо свести частоту акций к минимуму, считает он.

К сожалению, доля продаж по промо растет, но в этом есть необходимость, признает президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков: акции необходимы при выводе на рынок новых товаров, для стимулирования спроса из-за низкой покупательной способности и т. д. С этим необходимо бороться, но рыночными способами, иначе пострадают все участники рынка, считает он.

Также авторы письма просят Мишустина обязать торговые сети закрепить в договорах поставки мораторий на применение штрафов и неустоек за недопоставку и несвоевременную поставку продуктов питания. Беляков удивлен таким предложением: крупнейшие российские ритейлеры, входящие в АКОРТ, еще 20 марта решили временно не применять штрафные санкции за недопоставку товаров.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье стартовала социальная программа «Доступное Приморье». Продукты по сниженным ценам можно приобрести в 18 муниципальных образованиях края.

По словам министра промышленности и торговли края Сергея Калитина, в программу вошли 24 социально значимых продукта питания. В магазинах они обозначены фирменным логотипом «Доступное Приморье» и оранжевыми ценниками.

«Торговые сети снизили торговую надбавку. В рамках программы мясо, молоко, хлеб, бакалейные товары, овощи можно приобрести на 20-30% дешевле. Мы будем учитывать пожелания жителей края и дополнять основной набор другими продуктами питания», – отметил министр.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]