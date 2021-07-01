Осенью «подпрыгнут» цена на молоко

Производители молока предупредили об осеннем повышении цен, сообщают «Вести:Приморье».

К осени производители молочной продукции планируют поднять отпускные цены, они уже не покрывают расходы, заявили РБК участники рынка. В Минсельхозе говорят, что цены стабильны, но затраты на производство увеличились.

Рост цен на молоко в 2021 году не покрывает рост затрат бизнеса на его производство, рассказал РБК Артем Белов, гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко; в союз входят 48 производителей и 40 переработчиков молока). К осени 2021 года производители для сохранения необходимой рентабельности будут вынуждены повысить отпускные цены на молочную продукцию на 7–10%, анонсирует гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев.

Молоко входит в утвержденный правительством перечень социально значимых продуктов. Государство следит за динамикой цен на него: если за последние 30 дней какой-то продукт из этого списка подорожал минимум на 30%, Минэкономразвития может зафиксировать для него предельную цену сроком на 90 дней.

Затраты производителей растут по всей цепочке — от стоимости сырья и кормов до упаковки конечной продукции, признает Лосев.

Отпускные цены на сырое молоко и продукты переработки сохраняются на стабильном уровне, настаивает представитель Минсельхоза, признавая при этом, что затраты на производство сырого молока в этом году действительно увеличились. Причиной этому в министерстве называют прежде всего подорожание кормов, на которое приходится 45% в структуре себестоимости молочной продукции. Для поддержки молочных предприятий правительство приняло комплекс мер, уверяет представитель Минсельхоза.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]