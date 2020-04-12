О второй волне пандемии коронавируса уточнили в ВОЗ

Виды и формы коронавирусной инфекции говорят о том, что никакой второй волны пандемии пока нет, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом заявила региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Ницан, передает РИА «Новости».

По словам Дорит Ницан, в странах еще наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом. При этом она уточнила, в некоторых странах, заболевших становится меньше.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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