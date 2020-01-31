Озвучены четыре сценария развития эпидемии COVID-19

Развитие коронавирусной инфекции в разных странах можно описать четырьмя сценариями, сообщил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщают «Вести:Приморье».

В первую группу он отнес страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеанского региона, Карибского бассейна и Африки, "которые были предупреждены и осведомлены" о вспышке инфекции. По словам главы ВОЗ, их лидеры "взяли контроль над ситуацией в свои руки", что позволило эффективно донести до населения необходимость принятия мер, отмечает РИА Новости.

В "европейском" сценарии были масштабные вспышки, которые удалось взять под контроль благодаря действиям властей и реакции населения.

Третий сценарий складывается в государствах, где власти вводили ограничительные меры, но их последующее ослабление привело к росту заболеваемости. Гебрейесус предположил, что "эти страны сдают позиции, поскольку доказавшие состоятельность меры не соблюдаются или не выполняются". Глава ВОЗ не назвал государства, в которых действует этот сценарий.

В четвертом случае, к которому он отнес Северную и Южную Америки, Южную Азию и некоторые страны Африки, наблюдался резкий рост числа заболевших. Эпицентром пандемии коронавируса, по словам Гебрейесуса, остаются две Америки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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