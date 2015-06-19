ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения. Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, страны должны бороться с недостоверной информацией о вирусе и способах его распространения, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Гебрейесус отметил, что ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение людей и товаров. В организации выразили уверенность, что Китай в состоянии остановить вспышку заболевания.

В ВОЗ отметили, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Его симптомами - повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Китае достигло 8,1 тысяч, летальных исходов — 171.

Отметим, о вспышке заболевания неизвестного происхождения в китайском городе Ухане власти сообщили в конце декабря минувшего года. По мнению ряда экспертов, источником заболевания стал оптовый рынок морепродуктов «Хуанань».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]