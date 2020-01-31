Глава ВОЗ сообщил неприятную новость о лекарстве от коронавируса

Несмотря на многочисленные испытания, пока еще не удалось найти эффективное лекарство от коронавируса. И вполне возможно, что оно не будет найдено никогда. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщают «Вести:Приморье».

"В настоящее время значительное число вакцин находится на третьей фазе клинических испытаний. Мы надеемся, что получим достаточное количество эффективных средств, которые позволят предотвратить дальнейшее распространение инфекции", - отметил Гебрейесус, добавив, что "в настоящее время нет серебряной пули, и, возможно, никогда не будет такого лекарства", отмечает «РГ».

В связи с этим, по его мнению, крайне важно продолжать и при помощи других мер бороться с коронавирусом. Как отмечают различные западные СМИ, эти слова главы ВОЗ стали ведром холодной воды для тех стран, что стремятся как можно скорее вернуться к обычной жизни.

"Послание гражданам и правительствам ясно: делайте все", - заявил Гебрейесус, имея в виду использование масок, поддержание дистанции, регулярное мытье рук.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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