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Ограничения сменятся требованиями, заявила глава Роспотребнадзора

Ограничения сменятся требованиями, заявила глава Роспотребнадзора

Они будут касаться соблюдения дистанции между людьми, дезинфекции поверхностей и организации общественных пространств, сообщают «Вести:Приморье». Ранее глава Роспотребнадзора сообщала, что после пандемии коронавируса наступит «новая нормальность»

После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, бизнесу и посетителям все равно придется соблюдать некоторые требования, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «РИА Новости».

«Режим определенных требований — уже не ограничений, а требований — необходимо будет соблюдать. Это и социальная дистанция, и новые правила по дезинфекции, и новые требования к организации общественных пространств», — уточнила Попова. По ее словам, новые правила жизни после снятия ограничений еще предстоит «осознать и прописать, как именно себя вести».

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что качество жизни от исполнения новых требований не пострадает.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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