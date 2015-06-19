Попова пояснила о введении новых ограничений по COVID-19 в России

Вводить в России новые ограничения из-за коронавируса не требуется, сообщают «Вести:Приморье». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отмечает «РГ».

Она также рассказала, что уже более 16 млн россиян сделали прививку от гриппа. При этом главный санитарный врач РФ отметила, что рост числа выявляемых случаев заражения коронавируса связан с сезонностью.

"Рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусом в РФ связан с началом осенне-зимнего эпидемиологического сезона, в целом ситуация стабильная", - цитирует Попову ТАСС.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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