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Сезон отпусков: Глава Роспотребнадзора рассказала о возможности отдыха на курортах

Сезон отпусков: Глава Роспотребнадзора рассказала о возможности отдыха на курортах

Источник фото: pixabay.com

Есть ли вероятность, что сезон отдыха в этом году возможен хотя бы на российских курортах? Об этом рассказала в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" главный санитарный врач России, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщают «Вести:Приморье».

По ее словам, пока это, как и многое другое, из разряда надежд — хотя надежд "больших, хороших и правильных". Реальность будет зависеть от ситуации с распространением в России коронавируса COVID-19.

"Пока мы должны посмотреть на ближайшие 2 недели", — отметила Попова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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