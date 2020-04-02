Анна Попова рассказала, как может повернуться ситуация с COVID после новогодних праздников

Главный санитарный врач России Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России неоднозначно стабильной и предупредила, что многое будет зависеть от того, как россияне проведут новогодние праздники, сообщают «Вести:Приморье».

Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 1".

"Ситуация пока еще неоднозначно стабильная. Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы, это абсолютно точно", - сказала она (цитата по ТАСС).

Глава Роспотребнадзора также посоветовала не устраивать большие застолья, рекомендовала провести новогодние праздники на свежем воздухе, заниматься спортом, пишет «РГ».

Она также не рекомендовала устраивать большие застолья. "Не нужно больших застолий с людьми, которых вы давно не видели. Здесь высокие риски, потому что, когда мы общаемся за столом, мы общаемся без масок, общаемся долго", - сказала Попова, отметив, что примеры случаев заражения в подобных ситуациях уже есть.

Напомним, за минувшие сутки в крае выявлено 238 новых случаев COVID-19, с нарастающим итогом - 29 287. Вылечились от коронавируса еще 290 пациентов, всего выздоровело - 21 024.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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