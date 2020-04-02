Новости Общество Происшествия
Сегодня, 14:41

Анна Попова рассказала, как может повернуться ситуация с COVID после новогодних праздников

Анна Попова рассказала, как может повернуться ситуация с COVID после новогодних праздников

Главный санитарный врач России Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России неоднозначно стабильной и предупредила, что многое будет зависеть от того, как россияне проведут новогодние праздники, сообщают «Вести:Приморье».

Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 1".

"Ситуация пока еще неоднозначно стабильная. Вот как мы проведем эти праздники, так мы дальше и будем жить до конца зимы, это абсолютно точно", - сказала она (цитата по ТАСС).

Глава Роспотребнадзора также посоветовала не устраивать большие застолья, рекомендовала провести новогодние праздники на свежем воздухе, заниматься спортом, пишет «РГ».

Она также не рекомендовала устраивать большие застолья. "Не нужно больших застолий с людьми, которых вы давно не видели. Здесь высокие риски, потому что, когда мы общаемся за столом, мы общаемся без масок, общаемся долго", - сказала Попова, отметив, что примеры случаев заражения в подобных ситуациях уже есть.

Напомним, за минувшие сутки в крае выявлено 238 новых случаев COVID-19, с нарастающим итогом - 29 287. Вылечились от коронавируса еще 290 пациентов, всего выздоровело - 21 024.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме