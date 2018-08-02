В Роспотребнадзоре рассказали об ограничении в  праздновании Нового года

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека готовит рекомендации по проведению новогодних праздников в условиях пандемии, сообщают «Вести:Приморье». Об этом заявила глава ведомства Анна Попова, уточняет ТАСС.

«У нас наступил декабрь, это предновогодний период более тесного общения людей. Мы готовим методические рекомендации», — рассказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Главный санитарный врач России призвала граждан не забывать, что во время новогодних поездок существует большой риск заражения инфекцией. Она также призвала ограничить проведение праздничных мероприятий на Новый год в регионах со сложной ситуацией по COVID-19 и выразила надежду, что после праздников ситуация не ухудшится по всей стране.

«Хочется надеяться, что в праздники и праздничные дни после новогоднего праздника грамотное и чёткое противоэпидемическое соблюдение всех требований позволит нам сохранить сегодняшнюю ситуацию, не ухудшить её и сохранить жизнь и здоровье населения», — сказала Анна Попова.

Напомним, в Приморье за минувшие сутки подтверждено 229 новых случаев коронавируса, всего заболевших с начала эпидемии - 22 377. Справились с инфекцией еще 157 жителей региона, всего выздоровевших - 15 813.

В Приморье на заседании регионального оперативного штаба решили ограничить время работы предприятий общественного питания до 23 часов. Сделано это для того, чтобы предотвратить случаи нарушения социальной дистанции.

Как пояснила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, ограничения в первую очередь касаются ночных клубов, где регулярно фиксируют нарушения социальной дистанции.

- Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23.00, потому что в этот период там в основном находятся представители социальной группы, среди которой наибольшее количество зафиксированных новых случаев заболевания - люди возрастом от 30 до 40 лет, - заявила Детковская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]