Власти рассказали о жестком карантине на новогодние праздники

В Кремле не рассматривают введение жесткого карантина на новогодние праздники по западному сценарию, сообщают «Вести:Приморье». Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отметим, некоторые западные страны вводят новые ограничения из-за скорого распространения коронавируса. В этих странах прекращают работу большинство предприятий. Рассматривается введение масочного режима на открытом воздухе, ношение масок станет обязательным на рабочих местах, где невозможно обеспечить соблюдение необходимой дистанции между сотрудниками.

Напомним, в Приморье число заболевших COVID-19 в Приморье увеличилось за сутки на 239 - до 25 700. Выздоровели от коронавируса еще 233 пациента, всего вылечившихся с начала эпидемии - 18 130.

Ранее в Приморье на заседании регионального оперативного штаба решили ограничить время работы предприятий общественного питания до 23 часов. Сделано это для того, чтобы предотвратить случаи нарушения социальной дистанции.

Как пояснила руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская, ограничения в первую очередь касаются ночных клубов, где регулярно фиксируют нарушения социальной дистанции.

- Предлагаю ограничить работу ресторанов, баров и ночных клубов до 23.00, потому что в этот период там в основном находятся представители социальной группы, среди которой наибольшее количество зафиксированных новых случаев заболевания - люди возрастом от 30 до 40 лет, - заявила Детковская.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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