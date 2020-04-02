Анна Попова заявила об остановке роста заражений коронавирусом в России

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в России на сегодняшний день удалось остановить. Темп прироста числа новых случаев заражения незначителен уже на протяжении 11 дней, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого был размещен в Instagram ведущего Павла Зарубина.



"Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день. На сегодняшний, безусловно, да. 10 дней, уже 11 дней у нас нет дальнейшего прироста, прирост очень незначительный", - сказала Попова.

На основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, коэффициент распространения заболевания в РФ в четверг впервые упал ниже единицы.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9 974 и сейчас составляет 252 245 человек. В Приморье, по данным на 14 мая 2020 года, 1057 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. 307 человек победили инфекцию. 12 человек умерли.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]