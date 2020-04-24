Магазинам запретят работать во вторую волну COVID

Специалисты Роспотребнадзора не поддержали предложения, позволяющие магазинам продолжать работу в случае второй волны COVID, сообщают «Вести:Приморье».

Непродовольственным магазинам не дали гарантий, что их не закроют в случае второй волны коронавируса. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала регламент, позволяющий не закрывать точки ретейла и предложила его Роспотребнадзору. Однако в ведомстве отказались принимать новые правила, отмечает ura.ru.

Регламент, разработанный АКИТ, ставил перед собой цель спасти экономику в случае введения карантина и при этом не закрывать магазины. «Персонал будет носить маски, а также следить за тем, чтобы покупатели действовали аналогично. Торговля готова разделять потоки посетителей на вход и выход. Плюс осуществлять контроль одновременного пребывания покупателей в зале», — пишут «Известия».

Однако Роспотребнадзор посчитал нужным оставить в силе уже принятые им рекомендации. В ведомстве отметили, что разработка подобных правил — ответственность Роспотребнадзора и федеральных властей, а введение и снятие ограничений находятся в ведении регионов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]