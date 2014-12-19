В ВОЗ рассказали о повторном введении ограничений в России

Многие россияне наверняка слышали о том, что после 20-х чисел сентября придется вводить очередные ограничения из-за пандемии коронавируса. Это не более чем слухи? Или доля истины в них есть? А если есть, то что должно случиться в конце сентября? Об этом "Российская газета" спросила представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиту Вуйнович, сообщают «Вести:Приморье».

По ее мнению, пока нет предпосылок для введения ограничений. "Я не могу комментировать слухи, необходимо обладать фактами. Если в целом говорить о повторном введении ограничений, то такие меры - это средство для замедления передачи вируса и выигрыша во времени, если это необходимо, для увеличения возможностей страны по проверке подозрительных случаев, изоляции и лечению подтвержденных случаев, а также отслеживанию и карантину контактов. Хотя это общий принцип, как мы видели, не существует "универсального решения". ВОЗ рекомендует, чтобы стратегия страны по сдерживанию COVID-19 была научно обоснованной и приемлемой для населения с точки зрения культурных и социальных особенностей. ВОЗ рекомендует странам адаптировать ответные меры к местному контексту, восприятию граждан и тому, что они сочтут приемлемым, чтобы обеспечить соблюдение мер и внести свой вклад в сокращение и остановку распространения вируса", - пояснила Вуйнович.

Уменьшение или возобновление случаев заболевания - это не естественный жизненный цикл эпидемии, это результат действий, предпринимаемых странами и людьми, считает она. "Важно помнить, что сдерживание эпидемии - это ответственность не только правительства, все общество является неотъемлемой частью этих усилий", - добавила представитель ВОЗ.

По словам Вуйнович, комплексные меры, принятые российскими властями, а также изменения в поведении населения по соблюдению мер, дают положительный эффект. "Но все еще необходим дальнейший прогресс, поскольку новые случаи COVID-19 продолжают регистрироваться. Для прерывания цепочки передачи инфекции и снижения количества новых случаев все приложенные усилия и меры необходимо поддерживать. Сейчас не время для самоуспокоения. Пример многих стран показывает, что если проявить настойчивость и последовательность, то текущую пандемию можно обратить вспять", - уверена Мелита Вуйнович.

Она также подчеркнула, что с каждым днем ВОЗ и международное научное сообщество узнают больше о природе вируса. "Все имеющиеся данные на текущий момент свидетельствуют о том, что вирус, вызывающий COVID-19, имеет естественное животное происхождение. Скорее всего, у него есть свой экологический резервуар в летучих мышах. Благодаря быстрому обмену геномной последовательностью страны смогли быстро диагностировать и лечить своих пациентов от COVID-19. Доступно более 94 тысяч геномных последовательностей (и это число растет с каждым днем), поскольку ученые продолжают отслеживать изменения вируса по всему миру и делиться этими данными. ВОЗ предоставляет глобальную платформу для всех заинтересованных сторон для поиска наиболее эффективных методов лечения и разработки эффективных и безопасных вакцин от COVID-19", - рассказала Вуйнович.

Она подчеркнула, что ВОЗ приветствует все программы разработки вакцины в мире. Организацию очень воодушевляет тот факт, что более 30 вакцин-кандидатов сейчас проходят различные стадии клинических испытаний, в том числе в России. ВОЗ опубликовала целевой профиль вакцин - стандарт, которому должна соответствовать вакцина, то есть быть эффективной и безопасной. "ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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