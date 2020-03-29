Новости Общество Происшествия
Сегодня, 12:47

Представитель ВОЗ рассказала о жестком повторном карантине в РФ

Представитель ВОЗ рассказала о жестком повторном карантине в РФ

Источник фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась против повторения жестких карантинных мер борьбы с пандемией коронавируса, сообщают «Вести:Приморье».

"Реакция на пандемию в октябре - она не такая, как в феврале, - предостерегла россиян Вуйнович. - Потому что мы знаем вирус, хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь", уточняет «РГ».

Представитель ВОЗ подчеркнула, что возвращение карантина может повлиять не только на экономику, но и на систему здравоохранения. Скажем, вызвать проблемы с лечением сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета. Кроме того, по ее словам, изоляция оказывает давление на психику людей, отмечает РИА Новости.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что единственным условием избежать возвращения режима самоизоляции в России является соблюдение мер безопасности. По словам чиновницы, 80-85 процентов людей, заразившихся COVID-19, их не соблюдали. "Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию", - подчеркнула она.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме