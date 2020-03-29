Представитель ВОЗ рассказала о жестком повторном карантине в РФ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась против повторения жестких карантинных мер борьбы с пандемией коронавируса, сообщают «Вести:Приморье».
"Реакция на пандемию в октябре - она не такая, как в феврале, - предостерегла россиян Вуйнович. - Потому что мы знаем вирус, хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь", уточняет «РГ».
Представитель ВОЗ подчеркнула, что возвращение карантина может повлиять не только на экономику, но и на систему здравоохранения. Скажем, вызвать проблемы с лечением сердечно-сосудистых болезней, онкологии и диабета. Кроме того, по ее словам, изоляция оказывает давление на психику людей, отмечает РИА Новости.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что единственным условием избежать возвращения режима самоизоляции в России является соблюдение мер безопасности. По словам чиновницы, 80-85 процентов людей, заразившихся COVID-19, их не соблюдали. "Либо мы соблюдаем меры безопасности, либо идем в самоизоляцию", - подчеркнула она.
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