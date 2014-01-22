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Опасность существует: отказ от вакцинации приведет к печальным последствиям
В ВОЗ предупредили об опасности отказа от вакцинации от коронавируса, сообщают «Вести:Приморье». Отказ делать прививки от коронавируса в случае создания вакцины может иметь опасные последствия. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«Отказ от вакцинации при доступности самих вакцин опасен тем, что он может обратить вспять тот прогресс, который был достигнут в борьбе с болезнями, предупреждаемыми с помощью вакцин», — сказала она.
Ранее мы сообщали, группа военнослужащих-добровольцев, прибывшая для подготовки к испытаниям вакцины, прошла медобследование
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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