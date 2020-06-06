Россиянам предложили давать отгул на работе после вакцинации от COVID-19

Россиянам может понадобиться отгул на работе после прохождения вакцинации от коронавируса, допустил в интервью радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по социальной политике, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости, россияне готовятся к массовой вакцинации от коронавируса, которая начнется в ближайшее время. Как отметил Сергей Леонов, на следующий день после прививки могут появляться неприятные симптомы, поэтому логично было бы давать людям возможность остаться дома.



"Можно дать отгул в первый день после вакцинации, тем более, что в некоторых случаях фиксируются такие неприятные симптомы как повышение температуры и усталость. У некоторых людей, которые делали прививки в ходе испытаний вакцины, такое наблюдалось. Поэтому это будет логично, дать один день отгула после прививки", – полагает Сергей Леонов.



По его словам, чаще всего последствия бывают после первой дозы вакцины, на втором этапе вакцинации они встречаются реже.



"Но если в первый раз были проблемы, то желательно дать отгул и во второй раз, поскольку возможно повторение неприятных симптомов", – пояснил радио Sputnik сенатор Сергей Леонов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]