Более тысячи приморцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19

Более тысячи жителей Приморского края прошли полный курс вакцинации против COVID-19, то есть поставили две необходимые прививки с разницей в 21 день. Первый этап вакцинации прошли уже 17 865 человек, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отмечают медики, при обращении на иммунизацию вторым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак», единицы говорят о некомфортных поствакцинальных реакциях после первой прививки.

«Сегодня я пришел на прививку вторым компонентом. Первую перенес без реакции. Вообще я добровольно решил вакцинироваться, поскольку человек немолодой, знаю о тяжелых последствиях болезни и не хочу рисковать своим здоровьем. Тем более, что я по образования биолог-генетик и понимаю, что такое вакцина, что вреда от нее не будет, а организм получит защиту от инфекции», – отметил посетитель пункта вакцинации при владивостокской поликлинике №1 Андрей.

Стоит отметить, что перед второй прививкой пациент также заполняет анкету, проходит осмотр врача, который уточняет о наличии реакции на первый компонент и принимает решение о возможности введения второй прививки.

«На вторую прививку приходят практически все жители, за исключением тех, кто в отъезде или с признаками ОРВИ. Эти пациенты приглашаются сразу по возвращении в город и после выздоровления. Стараемся максимально придерживаться окна в 21 день», – прокомментировала заведующая санэпидотделом владивостокской поликлиники №1 Ольга Хмырова.

Отметим, что при первичном обращении на вакцинацию, пациент получает памятку с датой и временем, когда нужно подойти на вакцинацию вторым компонентом. Накануне операторы поликлиники обзванивают пациентов. Это обязательное условие, поскольку каждый флакон вакцины «Гам-КОВИД-Вак» рассчитан на пять человек – формируются группы именно такой численностью.

Напомним, что в Приморье работают 48 пунктов вакцинации, для записи в лист ожидания необходимо позвонить в поликлинику или воспользоваться порталом Госуслуги.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]