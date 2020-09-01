В Приморье поступило более 10 тысяч доз вакцины против COVID-19

В Приморье поступило еще две партии вакцины «Гам-КОВИД-Вак» – в общей сложности 10 700 доз. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, препарат сейчас оперативно распределяется в 51 пункт вакцинации, работа ведется на базе медицинских учреждений края.

Как сообщили в краевом министерстве здравоохранения, начиная с декабря прошлого года, вакцина в Приморье поступает партиями и распределяется по пунктам вакцинации в объемах, исходя из численности обслуживаемого населения. Отработана логистика доставки препарата до места проведения вакцинации с учетом соблюдения температурного режима. В лечебные учреждения поставлено все необходимое морозильное оборудование для хранения препарата.

«Вакцинация в крае набирает обороты, жители активно записываются. В тех пунктах, где обслуживаемое число жителей большое и граждане более активно иммунизируются, могут возникать временные перебои с вакциной, но поставки препарата в край продолжаются. Поэтому массового ажиотажа и остановки вакцинации не будет», – подчеркнула заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Отметим, что иммунизация населения в Приморском крае проводится в стационарных пунктах вакцинации, организованных в медицинских учреждениях, а также благодаря мобильным пунктам и выездным бригадам, которые охватывают жителей отдаленных сел, коллективы предприятий, организованные коллективы в специальных учреждениях.

На сегодняшний день вакцинировано 56 943 приморца, из них более 40 тысяч уже завершили иммунизацию, то есть, сделали две прививки.

Напомним, что интервал между первой и второй прививкой должен составлять не менее 21 дня. По информации разработчика вакцины «Гам-КОВИД-Вак», временной интервал может доходить до двух месяцев, что не повлияет на эффективность препарата.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]