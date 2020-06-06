Очередная партия вакцины против COVID-19 поступила в Приморье

16 200 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» поступили в Приморье в начале недели. Очередная партия доставляется в 51 пункт вакцинации, развернутый на базе медицинских учреждений края. За весь период прививочной кампании Приморье получило 105 378 доз вакцины, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметили в министерстве здравоохранения Приморского края, с начала массовой вакцинации населения вакцина в край поступает партиями и сразу распределяется по пунктам в соответствии с количеством обслуживаемых районов и в зависимости от активности населения. Запасов на складе краевого центра вакцинопрофилактики нет.

«В апреле мы ожидаем поставку второй российской вакцины – “ЭпиВакКорона”. У вакцин разные способы и условия хранения, и в общем, это основное отличие двухкомпонентых вакцин между собой. Эти различия важны не для тех, кто прививается, а для медицинских организаций, для организаторов здравоохранения, которые выстраивают логистику, определяют условия доставки, хранения вакцины», – прокомментировала заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Массовая добровольная вакцинация населения против коронавирусной инфекции в Приморье идет активными темпами. По данным оперативного штаба на 14 апреля, прививку сделали уже 78 237 приморцев, из них завершили иммунизацию – 54 389 человек.

Как отмечают в Минздраве России, новая коронавирусная инфекция имеет в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями. Это осложнения неврологического плана. Вакцина – это способ избежать большого числа проблем не только на этапе заболевания, но и последствий. Мужчины старше 35 лет в два раза чаще женщин этого же возраста имеют осложнения после COVID-19.

Напомним, что вакцинация в Приморье проводится в 51 стационарном пункте, а также выездными бригадами в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях. Для иммунизации необходимо записаться в ближайший к месту работы, учебы или проживания пункт вакцинации по телефону или через портал Госуслуги. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Специалисты краевого минздрава и территориального управления Роспотребнадзора рекомендуют руководителям предприятий Приморья организовать вакцинацию своих трудовых коллективов, для этого достаточно подать коллективную заявку в ближайший пункт вакцинации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]