«На следующей неделе»: важное заявление сделано губернатору на заседании оперштаба

В Приморье на следующей неделе поступит партия вакцины от COVID-19. Об этом доложили на заседании регионального оперативного штаба губернатору Олегу Кожемяко. Отмечается, что распространение начнется с врачей и учителей, сообщают «Вести:Приморье».

Приморье подписало соглашение с Минздравом РФ на поступление 1640 доз вакцины до конца 2020 года. Об этом уточнила заместитель председателя Правительства Приморского края – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

«Из них 42 дозы поступили, они были введены медицинским работникам, работающим в “красных зонах” стационаров и поликлиник. На следующей неделе мы получаем еще 500 доз вакцины, холодовое оборудование для хранения готово. Это небольшая партия, прививать будем добровольно медицинских и социальных работников. Остальные 1100 доз должны прийти в декабре», – уточнила Анастасия Худченко.

"Холодовое оборудование для хранения готово. Прививать будем добровольно медицинских и социальных работников. Остальные 1100 доз должны прийти в декабре», – уточнила глава крайздрава Анастасия Худченко.

Также Худченко добавила, о старте массовой вакцинации говорить рано. Руководитель приморского минздрава пояснила, что массовая вакцинация начнется позже, после завершения всех клинических испытаний. Ориентировочно это произойдет в начале 2021 года.

Напомним, в Приморье сохраняется режим повышенной готовности в связи с распространением COVID-19. За минувшие сутки в Приморском крае зафиксировано 235 новых больных с диагнозом "коронавирус", с нарастающим итогом - 22 612. Число выздоровевших увеличилось на 155 - до 15 968.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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