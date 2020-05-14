Врачи и учителя станут первыми в массовой вакцинации от коронавируса

Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID-19 со следующей недели, сообщают «Вести:Приморье».

На следующей неделе начнется массовая вакцинация от коронавируса - с групп риска, это врачи и учителя. Такое поручение дал президент на совещании по открытию многофункциональных центров Минобороны, отмечает «РГ».

«Уже более двух миллионов доз вакцин у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней первой зарегистрированной в мире вакцины "Спутник V"», - констатировал Владимир Путин.

«Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию прежде всего двух групп риска - это врачей и учителей», - заявил президент.

"Просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной работе", - обратился Путин к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]