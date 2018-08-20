Добровольцев приглашают на вакцинацию от COVID-19 в Приморье

В медицинских учреждениях начинают формировать листы ожидания для добровольцев на вакцинацию от коронавирусной инфекции. В декабре в край пришел препарат «Гам-Ковид-Вак», предназначенный для иммунизации 5042 приморцев, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Пройти процедуру первыми приглашают граждан из первой категории риска. Это работники медицинских и образовательных организаций, учреждений социального обслуживания и многофункциональных центров, лица, проживающие в организациях социального обслуживания, пациенты с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно–сосудистыми патологиями, сахарным диабетом и ожирением.

«Листы ожидания формируются в поликлиниках не только на отдельных лиц, но и на коллективы предприятий, ориентированных на работу с людьми. Мы ждем на вакцинацию работников образования и социальной сферы. Людям, не входящим в группы риска, тоже не откажут. На вакцинацию будут приглашать сформированные группы по пять человек, поскольку один флакон вакцины рассчитан на пять аппликаций», – прокомментировала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Евгения Шутка.

Чтобы записаться на прививку, нужно обратиться в свою поликлинику и заполнить анкету. Медики сформируют лист ожидания и по мере поступления препарата будут приглашать добровольцев на иммунизацию. Пункты вакцинации открыты на базе владивостокских поликлиник №1, №6, №9, а также при Находкинской и Уссурийской городских больницах.

Вакцинация от COVID-19 проводится бесплатно и на добровольной основе. Прививку делают двукратно, с интервалом 3 недели. Перед процедурой обязателен осмотр врача-терапевта, оформление согласия, заполнение анкеты. После инъекции пациенты находятся под наблюдением врача в течение 30 минут. Дома пациенты должны также вести наблюдение за своим состоянием, поскольку возможны поствакцинальные реакции, среди которых – озноб, повышенная температура, головная боль, снижение аппетита.

Защитный иммунитет сформируется через 42 дня. В течение этого периода необходимо особенно остерегаться заражения, соблюдать правила личной и общественной гигиены, избегать посещения массовых мероприятий и изолированных помещений с большим количеством людей, применять масочный режим, не употреблять препаратов, которые подавляют иммунную систему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]