В Приморье началась вакцинация медицинских работников

Первую партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак», поступившую в край в конце прошлой недели в количестве 500 доз, распределили в пять медорганизаций края. 14 декабря началась добровольная вакцинация врачей из «красных зон» лечебных учреждений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, перед вакцинацией все сотрудники медучреждений, вошедшие в список иммунизации, предоставляют свежий результат теста на антитела к коронавирусу и проходят первичный медицинский осмотр. Кроме того, при формировании списка медиков-добровольцев проводилось индивидуальное анкетирование с каждым из них, где выяснялось наличие хронических заболеваний, аллергических реакций.

В первую очередь прививаются медицинские работники, те, кто стоят на защите здоровья жителей Приморья и входят в максимальную категорию риска. Сегодня медицинские работники получают первую прививку. При отсутствии нежелательных реакций через 21 день их пригласят на вторую.

Иммунитет формируется в течение 42 дней. На протяжении этого времени заражение и заболевание возможно. После – включается иммунная система, которая подавляет размножение вирусов.

Первая тестовая вакцинация прошла в Приморье в сентябре, тогда иммунизацию получили 42 медика, которые затем в течение месяца находились под наблюдением специалистов.

«Медицинские работники перенесли вакцинацию благополучно, негативные побочные реакции или заражение в период формирования иммунитета не были выявлены», – заметили специалисты.

Вторая партия вакцины в количестве 1200 доз также уже поступила в Приморье. В первоочередные списки иммунизации помимо медиков войдут учителя и социальные работники. Итого в декабре будет вакцинировано 1700 работников профессий, входящих в группу риска.

Напомним, еще пять приморцев скончались от коронавируса за минувшие сутки. По данным оперативного штаба на 15 декабря, в крае зарегистрировано 297 летальных случаев от COVID-19. За минувшие сутки подтверждено 242 новых случая ковида, за весь период пандемии в крае 25461 заболевший данной инфекцией. 17897 человек в Приморье уже справились с заболеванием. За все время в крае проведено 645976 тестов на COVID-19.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]