Вакцинировать медиков от коронавируса планируют в августе

Вакцинация медиков от коронавируса может начаться уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщают «Вести:Приморье».

"Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году, и уже в августе будет предложено (вакцинироваться от коронавируса - ИФ), мы сейчас смотрим, по каким категориям, это, конечно, в первую очередь медицинские работники и те, кто сталкивается наиболее часто с заболевшими людьми, поэтому категориям риска будет предложена вакцина", - сказал Мурашко журналистам в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Вместе с тем он не уточнил, когда предполагается массовая вакцинация населения. "Мы планируем, что когда завершатся и оформят клинические исследования (вакцины - ИФ), а эксперты оценят (их - ИФ), будет выдано разрешение на условиях. Это означает, что более широкое применение будет этой вакцины, но мы все-таки будем проводить параллельно третью фазу клинических исследований, и сегодня эксперты планируют, что это будет именно 800 человек на каждую форму выпуска, и эти пациенты уже в амбулаторных этапах получат вакцинацию", - сказал Мурашко.

"Ну, и параллельно начнется масштабирование, производство, и наиболее подверженным риску группам также будет предложено добровольно вакцинироваться, - и по результатам всего этого мы получим масштабное производство и масштабное применение", - сказал министр.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]