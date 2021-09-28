Всемирная организация здравоохранения связала смертность от COVID-19 с отказом вакцинироваться

Отказ населения от вакцинации, которая началась в регионах России в январе 2021 года, является причиной ежедневной смертности. Только в Приморье за сутки погибает 4-5 человек, всего за все время пандемии в регионе не справились с болезнью 1127 человек, - сообщает "Вести: Приморье"со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Большинство смертей от коронавирусной инфекции происходит среди невакцинированных. Об этом заявила Маргарет Харрис, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения.

«Cреди тех, кто попадает с коронавирусом в больницы и, к несчастью, умирает, подавляющее большинство – 99% – это невакцинированные», – подчеркнула она.

Харрис добавила, что вакцины от COVID-19 «были созданы для предотвращения госпитализации, тяжелого протекания болезни и смерти, и они делают это очень хорошо».

Для удобства жителей Приморья в регионе развернуто более 200 пунктов вакцинации, помимо кабинетов в поликлиниках, прививочные бригады работают в общественных местах, торговых центрах, МФЦ. Для того, чтобы вакцинироваться, необходимо иметь с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Отметим, что в Приморье на 28 сентября привилось 416 375 человек, завершили иммунизацию 366 085 человек.

Напомним, что врачи уже прогнозируют «четвертую» волну коронавируса, развитие которой связано именно с низким уровнем вакцинированных в обществе, не сформированным коллективным иммунитетом и началом эпидемиологического осеннего сезона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]